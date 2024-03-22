وفد التلفزيون الكرواتي يجري حوارا مع مدرب بيراميدز

حرص وفد من التليفزيون الكرواتي على زيارة تدريبات فريق نادي بيراميدز بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي أمس الخميس، على هامش تواجدهم في القاهرة لتغطية مشاركة منتخب كرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأجرى طاقم التليفزيون الكرواتي حوارات إعلامية مع المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وجهازه الكرواتي المعاون.

يتولى يورتشيتش مهمة إدارة الفريق بصحبة جهاز معاون يمتلك سيرة ذاتية قوية على النحو التالي:

المدرب المساعد : يوسيب أومرشين تشيكو

كان لاعبا سابقا، في يوغوسلافيا وكرواتيا والصين وفرنسا.

وعمل كمدرب في العديد من الأندية والمنتخبات من بينها منتخب كرواتيا تحت ١٩ سنة ونادي أدنة سبور التركي، ومساعدا لمنتخب السعودية الأول، وكذلك مدربا لمشروع اكتشاف المواهب بالسعودية، وحاصل على uefa pro منذ عام ٢٠١١.

مدرب الأحمال : زفنكو كوميس

يمتلك سيرة ذاتية متميزة حيث سبق له العمل في نادي ليفربول الإنجليزي لمدة ٥ سنوات منذ عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠٠٥، وكذلك في صفوف نادي بايرين ميونخ الألماني، ونادي باير ليفركوزن الألماني ومنتخب سويسرا الأول، ومنتخب كرواتيا، ودينامو زغرب الكرواتي، والنصر الإماراتي.

مدرب التأهيل : مارين مانداريتش

رغم صغر سنه يمتلك خبرات عديدة في كرة القدم، ومدرب محترف وسبق له العمل في تأهيل وتجهيز العديد من اللاعبين في أندية الدوري الكرواتي، وكذلك الدوري الإيطالي.

ويضم الجهاز الفني كذلك:

الكابتن محمد ناجي جدو .. مدرب الفريق

الكابتن خالد عبد الله .. مدرب حراس المرمى