عاجل
شقيقة سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع تفجر مفاجأة أسعار السلع الغذائية بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. بكام النهاردة ؟
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حورية فرغلي تروي تفاصيل مرعبة مع العفاريت والجن (فيديو)

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي

ردت الفنانة حورية فرغلي، على علاقتها بالعفاريت والجن، بعد سؤال الإعلامية بسمة وهبة: "الناس قالوا إنك بتشوفي الجن عشان عندك اضطرابات نفسية، فهمينا إيه اللي بيحصل في البيت عندك في البيت؟".

txt

حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها من نزار الفارس (فيديو)

txt

حورية فرغلي تثير جدلاً بحديثها عن المرض والجن خلال لقائها مع "العرافة"

وقالت خلال لقائها مع برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت: "أولا اللي في البيت عندي ده ملوش علاقة بالجن ولا السحر، أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبد الوهاب".

وأوضحت حورية فرغلي: "اشتريت الشقة 2013، في مرة كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".

حورية فرغلي: العفاريت في الشقة لا تؤذيني  

وأكدت: "كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني وأقرأ سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القرآن لكن ماكنوش بيضايقوا، وهما موجودين ولا يختفون رغم قراءة القرآن".

مواد متعلقة

حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها من نزار الفارس (فيديو)

جوتيريش: قلبي ينفطر حزنًا على غزة وحان الوقت لإسكات الأسلحة (فيديو)

أستاذ مناعة: مليارات الميكروبات تهاجم الإنسان كل لحظة (فيديو)

أستاذ فقه: الصيام دون صلاة أو ارتداء حجاب صحيح (فيديو)

علي جمعة: الصلاة فرضت في الأرض وليس بالسماء (فيديو)

تفاصيل إصابة 7 جنود إسرائيليين في عملية رام الله واستشهاد المنفذ (فيديو)

قصف إسرائيلي عنيف على غزة والسماء تتحول إلى اللون الأسود (فيديو)

علي جمعة يوضح سبب صلاة الجنازة على الأطفال رغم براءتهم (فيديو)
الجريدة الورقية