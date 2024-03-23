حورية فرغلي تروي تفاصيل مرعبة مع العفاريت والجن (فيديو)

ردت الفنانة حورية فرغلي، على علاقتها بالعفاريت والجن، بعد سؤال الإعلامية بسمة وهبة: "الناس قالوا إنك بتشوفي الجن عشان عندك اضطرابات نفسية، فهمينا إيه اللي بيحصل في البيت عندك في البيت؟".

وقالت خلال لقائها مع برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت: "أولا اللي في البيت عندي ده ملوش علاقة بالجن ولا السحر، أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبد الوهاب".

وأوضحت حورية فرغلي: "اشتريت الشقة 2013، في مرة كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".

حورية فرغلي: العفاريت في الشقة لا تؤذيني

وأكدت: "كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني وأقرأ سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القرآن لكن ماكنوش بيضايقوا، وهما موجودين ولا يختفون رغم قراءة القرآن".