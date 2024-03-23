حورية فرغلي تنهي جدل رؤيتها للجن وتعرضها للسحر: سواقين وخدامين مشيوا بسببهم

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل رؤيتها لجن وأحداث تعرضها للسحر، وذلك خلال حلولها ضيفة بإحدى البرامج التلفزيونية، مؤكدة: "بسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".



حورية فرغلي

أنهت حورية فرغلي جدل ظهور الجن في منزلها، رداً على سؤالها، "الناس قالوا إنك بتشوفي الجن عشان عندك اضطرابات نفسية، فهمينا إيه اللي بيحصل في البيت عندك"، قائلة: "أولا اللي في البيت عندي ده ملوش علاقة بالجن ولا السحر.. أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبد الوهاب".

حورية فرغلي: سواقين وخدامين مشيوا من عندي

تابعت حورية فرغلي حديثها قائلة: "اشتريت الشقة 2013، في مرة كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".