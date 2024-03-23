إسرائيل: لن ننهي العملية في مجمع الشفاء إلا بعد القبض على الإرهابيين

قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، اليوم السبت، إن قواته العسكرية لن تنهي العملية العسكرية في مجمع الشفاء إلا بعد إلقاء القبض على آخر "إرهابي".

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن قائد المنطقة الجنوبية من داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أنه "لن ننهي هذه العملية إلا بعد أن نقبض على آخر مخرب حيا أم ميتا"، على حد زعمه.

فيما أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قائد المنطقة الجنوبية قد أجرى، أمس الجمعة، تقديرا للموقف في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بحضور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وقادة وحدات إسرائيلية أخرى.

ونقل أدرعي عن قائد المنطقة الجنوبية:

أن العملية الجارية هنا في مستشفى الشفاء تنطوي على مغزى كبير؛ إنها عملية شجاعة وخادعة للغاية وشديدة التأثير فيما حققته حتى الآن.

وتابع القائد العسكري من داخل مستشفى الشفاء "إننا نواصل هذه العملية حيث يتولى القادة المعنيون قيادتها بشكل متميز، ولن ننهي هذه العملية إلا بعد أن نقبض على آخر مخرب حيا أم ميتا".