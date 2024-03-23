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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حورية فرغلي تثير جدلاً بحديثها عن المرض والجن خلال لقائها مع "العرافة"

حورية فرغلي وبسمة
حورية فرغلي وبسمة وهبة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن استضافتها الفنانة حورية فرغلي في حلقتها الليلة، من برنامج العرافة، وذلك بعدما أثارت جدلاً بشكل واسع مؤخراً، لتكشف عن أسرارها مع العرافة وشيخ الحارة، والمقرر إذاعتها الليلة في تمام الساعة السادسة مساء مع أذان المغرب، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 3:00 فجرا.

حورية فرغلي وبسمة وهبة

تفاصيل حلقة حورية فرغلي مع بسمة وهبة

وكشف برومو الحلقة الحديث عن حقيقة ادعاء حورية فرغلي للمرض لكسب تعاطف الجمهور، والحديث بشكل مستمر عن علاقتها بالجن ورؤيتها لهم ومعايشتهم في سلام دون أذى منهم لها، كما كشفت حقيقة علاقتها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال أيام زواجه الأولى.

كما تناولت الحلقة معاناتها من الاضطراب النفسي وسبب دخولها مجال الفن والتمثيل ومصير حياتها فى الفترة المقبلة، وحقيقة اعتزالها.

حورية فرغلي تستعد لتقديم مسرحية عن الأطفال
وتستعد الفنانة حورية فرغلي لتقديم مسرحية للأطفال وتعكف على تحضيراتها فى الوقت الحالي، ومن المقرر تقديمها على المسرح القومي بعد الانتهاء من كل التجهيزات، إلى جانب قراءة أكثر من سيناريو عن أفلام جديدة لها فى الفترة المقبلة.

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