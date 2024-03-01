حورية فرغلي: التنمر أذاني جدا..واللي عايز يشغلني أنا موجودة وحياتي أفضل حاليًا

أبدت الفنانة حورية فرغلي حزنها من حالة التنمر التي تعرضت لها عقب الأزمة الصحية التي مرت بها، قائلة: «تعرضت لتنمر كبير بسبب العمليات التي أجريتها في أنفي ووجهي، وهذا دخلني في حالة اكتئاب فظيعة، الحقيقة التنمر أذاني أكثر من الحادث الذي تعرضت له».

وأضافت خلال استضافتها مع إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «أنا الحمدلله حاليا بعد أخر عملية أجريتها بقيت أشم بشكل كويس وحياتي أصبحت أفضل، واللي عايز يشغلني يشغلني، أنا موجودة وداخلي طاقة أكبر من الأول».‎

حورية فرغلي وإنجي علي

وكشفت حورية فرغلي عن استعدادها للعودة للتمثيل بعمل فني للأطفال، قائلة: «أقول للجمهور أنتوا وحشتوني جدا وعايزة أرجع لكم بعمل قوي ولكن يعرض عليّ أعمال للأسف ليست بنفس القوة اللي معتادين عليها مني، ولأن ربنا حرمني من الأطفال وأنا بعشقهم، لذلك قررت أقدم مسرحية جديدة للأطفال عن قصة (رابونزل) وستعرض بعد عيد الفطر».

ساحرة الجنوب الجزء الثالث الأقرب لقلبي

وتابعت: «عندي سيناريو رومانتيك كوميدي، والفيلم مكتوب حلو جدا، ومستغربة إن مفيش منتج عايز يعمله، كما أنني وقعت عقد (ساحرة الجنوب) الجزء الثالث والعمل بالفعل جاهز للتصوير لكن كل شيء توقف، وحاولت أكلم الشركة المنتجة لكي يتنازلوا عنه وأقدمه أنا لكنهم رفضوا، هذا العمل هو الأقرب إلى قلبي، وحقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الدراما».

وأكدت حورية فرغلي تحضيرها لفيلم مع الفنانة إلهام شاهين، قائلة: «عندي فيلم جديد مع المخرج خالد الحجر من بطولة الفنانة إلهام شاهين، وهو في مرحلة التحضير حاليا وسعيدة جدا لأنها المرة الثانية التي سأمثل أمام إلهام شاهين، وهي أول واحدة وقفت بجواري في الوسط الفني، ومبسوطة بفكرة الفيلم».