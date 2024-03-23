حملة ترويجية لتفاصيل أول وثيقة معاش بالدولار الأمريكي للمصريين بالخارج

بدأت وزارة الهجرة في نشر حملة ترويجية لتفاصيل أول وثيقة معاش بالدولار الأمريكي "معاش بكره بالدولار".

وتأتي تلك الخطوة حتى يستفيد بها المصريون بالخارج، وذلك بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري، إذ توفر هذه الوثيقة حمایة تأمینیة ومبلغ معاش بالدولار الأمريكي.



وتستهدف وثيقة المصريين العاملين بالخارج، حيث يمكن لحاملها الحصول على معاش تقاعد إضافي، عند الوصول إلى السن الذي يختاره، ويمكن شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

يشار الى أن الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، ويتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما) أو يتم صرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.

كما أن الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أميركي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ألا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.