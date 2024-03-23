مواجهات مع الاحتلال في قرية فحمة جنوب جنين

اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية فحمة جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة جنوب جنين، وانتشرت داخل أحياء القرية، وداهمت عددا من أحيائها، وداهمت منزل المواطن علاء محمد نواصرة، وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة عسكرية، واحتجزت الشاب حسن محمد نواصره واستجوبته قبل أن تخلي سبيله ، ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي.

في السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات قرى: الجلمة، عرانة، عربونة، وجلبون شمال شرق جنين وداهمت أحياءها ما أدى إلى اندلاع مواجهات في جلبون.