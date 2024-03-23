ساعة الأرض 2024.. نيوزيلندا أول دولة تطفئ أنوارها

أظلمت معظم معالم نيوزيلندا، السبت، مع بداية فعالية "ساعة الأرض 2024"، التي تهدف إلى دعم قضايا التغير المناخي.

بدأت الفعالية في نيوزيلندا بإظلام معالم أوكلاند، بما في ذلك برج السماء وجسر مرفأ هاربور، ومباني البرلمان في العاصمة ويلنجتون، في تمام الساعة 08:30 مساءً بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر أن تشهد معالم أخرى على سطح الأرض، مثل دار أوبرا سيدني وعين لندن وبرج إيفل، إطفاء أنوارها خلال وقت لاحق اليوم، انضماماً إلى هذه الفعالية العالمية.

ويطلب المنسق، الصندوق العالمي للطبيعة، الشعوب المساهمة في "منح الأرض ساعة" وقضاء 60 دقيقة في فعل شيء إيجابي للكوكب.

وبدأت المبادرة في أستراليا عام 2007 وشهدت إظلام شوارع ومباني ومعالم وسماوات مدن كاملة.