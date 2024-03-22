آداب عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للترجمة

وقعت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، مع الدكتورة كارما سامي مديرة المركز القومي للترجمة بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعزيز التعاون بين آداب عين شمس والمركز القومي للترجمة

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين كلية الآداب بجامعة عين شمس والمركز القومي للترجمة من خلال توفير المركز فرص تدريبية لطلاب الكلية على أعمال الترجمة واشتراك أعضاء هيئة التدريس في مشروعات الترجمة التي يقيمها المركز، إلى جانب التعاون في عقد الندوات والمؤتمرات.

وعلى هامش توقيع البروتوكول اتفق الجانبان على البدء في إعداد ثلاث فرق بحثية، يتولى الفريق الأول جمع المادة الصحفية الخاصة بطوفان الأقصى من خلال "الصحافة العبرية"وترجمتها وإصدارها في كراسة، على أن يتم تدشينها على هامش إنعقاد مؤتمر قسم اللغة العبرية، والمزمع انعقاده في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤.

ويقوم الفريق الثاني بجمع المادة الصحفية الخاصة بطوفان الأقصى في "الصحافة العالمية" و ترجمتها وإصدارها في كراسة.

ويقوم الفريق الثالث برصد إصدارات المركز القومي للترجمة والتي تناولت القضية الفلسطينية.

كما اتفق الجانبان على إقامة معرض شهري لإصدارات المركز القومي للترجمة بحرم كلية الآداب على أن تباع الإصدارات بأسعار مخفضة للطلاب وذلك لتحفيز الطلاب على القراءة .

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تبادل نشر الأخبار الفعاليات، والأنشطة على المواقع الخاصة بالمؤسستين.

شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبود أستاذ الترجمة والأدب العبري الحديث بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس ومنسق البروتوكول.

وعقب التوقيع قدمت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس درع الكلية للدكتورة كارما سامي مديرة المركز القومي للترجمة.