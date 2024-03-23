مشروبات تمنع جفاف الحلق والعطش فى رمضان.. أطباء ينصحون بتناولها

يعاني الكثيرون من جفاف الحلق والشعور بالعطش في شهر رمضان المبارك، ويرجع ذلك لعدة أسباب من بينها العدوى الفيروسية التى قد تصيب الجهاز التنفسي، وارتجاع حمض المعدة، والحساسية.

مشروبات تخلصك من جفاف الحلق في رمضان

ووفقًا لما نشره موقع business insider، يوصي الأطباء بتناول بعض المشروبات التي تخلصك من جفاف الحلق، أثناء صيام رمضان، وفيما يلي نستعرض أبرزها..

جفاف الحلق

مشروبات مستخلصة من الفواكه مثل عصير الفراولة، والتوت لاحتوائهما على فيتامينات متعددة.

شاي مضاف إليه أعشاب مثل النعناع، فهو يخفف أعراض التهابات الحلق وجفافه، كما يعزز صحة الجهاز التنفسي.

شاي البابونج أو البابونج الصافي، نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة تخفف من التورم والالتهابات وتساعد على الالتئام وسرعه الاستشفاء.

المشروبات الصحية الدافئة مثل مشروب الزنجبيل، فهو يقاوم البرد ويعزز المناعة ويمنع الإصابة بالفيروسات ويخلصك من العدوى.