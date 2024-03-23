السيطرة على حريق مركب أمريكانا بكورنيش النيل في الجيزة

تمكن رجال الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق شب في باخرة شارع النيل السياحي ”أمريكانا”، ويجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل باخرة نيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف ولانش نهرى لإخماد النيران.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق باخرة شارع النيل السياحي في الجيزة، وواصلت 7 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة و3 لانشات إنقاذ نهري ولانش إطفاء كبير في محاولات السيطرة على النيران التي اندلعت في الباخرة النيلية المتواجدة على كورنيش النيل في الجيزة.

من جانبه وصل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع الحريق، لمتابعة عمليات إخماد حريق الباخرة.

وافادت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن الباخرة النيلية متواجدة في شارع النيل السياحي، ومكونة من ثلاث طوابق وسطح والحريق اندلع في الطابق الثالث وسطح الباخرة.

وتباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عمليات إخماد حريق نشب في باخرة نيلية على كورنيش النيل في الجيزة بشارع النيل السياحي قبل كوبري عباس.