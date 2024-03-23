تواصل النيابة العامة بالقاهرة، التحقيقات، اليوم، السبت، في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بمساعدة شقيقها بمنطقة المرج، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التحقيقات في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بمساعدة شقيقها بمنطقة المرج

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد بوصول فتاة في العشرين من عمرها، وعليها آثار صعق كهربائي بأنحاء متفرقة من جسدها.

وانتقل رجال الأمن إلى المكان، وبسؤال الأطباء، تبين أن الفتاة توفت نتيجة الصعق بالكهرباء، كما تبين تقييد يديها وقدميها، ووجود آثار الحبال.

وكشفت التحريات المبدئية، أن المتهمين في الواقعة هما والد الفتاة وشقيقها، بسبب اكتشافهما وجود علاقة عاطفية بين الضحية وأحد الأشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جثة أمام محطة مترو حدائق المعادي تثير الذعر

كما عثرت الأجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة ، في منطقة حدائق المعادي على جثة لأحد الأشخاص ملقاة أمام محطة المترو، وتبين أن الجثة لعامل خردة، مصاب بعدة طعنات نافذة في مناطق بجسده.

وقالت التحريات الأولية، إن المجني عليه عامل خردة، 22 سنة، عثر على جثته أمام محطة مترو حدائق المعادي، بعد بلاغ من الأهالي.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه بينه وبين عامل خلافات مادية، مما تسبب في إنهاء حياته على يد العامل، الذي تم القبض عليه، وعلى الأداة المستخدمة.