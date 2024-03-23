عاجل
صاروخ يصيب سفينة قرب اليمن وطاقمها ينجح في إخماد الحريق الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات لتعزيز التعاون المشترك ومناقشة أزمة غزة
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ14 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الليلة الرابعة عشر من رمضان.

txt

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في الليلة الـ 13 من رمضان

txt

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في الليلة 11 من شهر رمضان

يؤذن العشاء في مكة المكرمة، الساعة 08:31 مساءً وتليها صلاة التراويح في المسجد النبوي، بينما الفجر 05:12 صباحًا، والظهر 12:30 مساءً، والعصر 03:54 مساءً، والمغرب 06:31 مساءً.

وزود المسجد النبوي، ساحاته بـ250 مظلة متحركة، جرى تركيبها في ساحاته المحيطة باتجاهاته الأربعة، لتوفير الراحة والاطمئنان لقاصديه، وحماية المصلين من الحرارة وأشعة الشمس والانزلاق والسقوط أثناء هطول الأمطار.

أمطار في السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أنه تتعرض البلاد لطقس غير مستقر بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب المملكة مع سقوط للأمطار حتى الاثنين المقبل.

وتوقع المركز، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض نتيجة تأثر لوجود حوض علوي بارد في المنطقة الشمالية للبلاد يؤدي إلى سوء الاحوال الجوية مع استمرار سقوط الامطار المصحوبة بالبرق والرعد احيانًا بالاضافة إلى زخات البرد.

مواد متعلقة

تحرك إسرائيلي سريع ضد تركيا بعد تصريحات أردوغان

صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

صلاة الجمعة من المسجد الحرام (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

بوتين يكتسح انتخابات روسيا ويصبح رئيسًا في ولاية خامسة رسميًا

إسرائيل: سنعرض هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزًا
الجريدة الورقية