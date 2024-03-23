صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ14 من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الليلة الرابعة عشر من رمضان.

يؤذن العشاء في مكة المكرمة، الساعة 08:31 مساءً وتليها صلاة التراويح في المسجد النبوي، بينما الفجر 05:12 صباحًا، والظهر 12:30 مساءً، والعصر 03:54 مساءً، والمغرب 06:31 مساءً.

وزود المسجد النبوي، ساحاته بـ250 مظلة متحركة، جرى تركيبها في ساحاته المحيطة باتجاهاته الأربعة، لتوفير الراحة والاطمئنان لقاصديه، وحماية المصلين من الحرارة وأشعة الشمس والانزلاق والسقوط أثناء هطول الأمطار.

أمطار في السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أنه تتعرض البلاد لطقس غير مستقر بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب المملكة مع سقوط للأمطار حتى الاثنين المقبل.

وتوقع المركز، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض نتيجة تأثر لوجود حوض علوي بارد في المنطقة الشمالية للبلاد يؤدي إلى سوء الاحوال الجوية مع استمرار سقوط الامطار المصحوبة بالبرق والرعد احيانًا بالاضافة إلى زخات البرد.