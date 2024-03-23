مسلسل صيد العقارب الحلقة 13| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الكثير من الغموض والألغاز، بعد استقبال الدكتورة عايدة في مكتبها للمهندس شريف الذي نبهها بأن هناك موظفا في شركتها يُسمى حازم سلطان اخترق شبكة الإنترنت بهدف التلاعب في مواعيد الحضور والانصراف من العمل، مؤكدًا لها أن من يفعل ذلك الأمر يمكنه فعل ما هو أكثر، ما أثار تساؤل الجمهور حول الغرض الخفي من وراء اختراق الموظف لشبكة الانترنت، ونستعرض في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 13.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وقررت الفنانة غادة عبد الرازق "الدكتور عايدة" استدعاء الموظف حازم سلطان وسؤاله عن حقيقة اختراقه لشبكة الانترنت لمحاولة كشف السر الحقيقي وراء ذلك، إلا أن الحلقة الـ 12 انتهت دون معرفة ذلك، ما وضع الجمهور في حيرة وتساؤل عن السبب الحقيقي وراء اختراق شبكة الانترنت، وهل هناك علاقة بين هذا الموظف وعائلة إسماعيل الغول؟. ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 13 غدًا الأحد الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 مساءًا.

كما تُذاع إعادة الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الأحد الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، هو ذهاب سميحة "سيمون" زوجة الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" ووالدة سامح "أحمد ماجد" إلى الدكتورة عايدة في مكتبها، لتتفاجأ بها الأخيرة وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ليزداد ترقب الجمهور للأحداث القادمة من مسلسل صيد العقارب.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زواج حفيده أدهم 'أحمد الشامي" من نورا "ريم المصري" حفيدة الحاج ضرغام"أحمد ماهر"، وهو ما أسعده ونال إعجابه؛ كونه اعتبرها ضربة جديدة عائلة الحاج حسن ضرغام تلهيهم عن البحث عن سامح ابنه.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام "عبدالرحمن علي"، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

مسلسل صيد العقارب



تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق، هو اكتشاف زواج نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم حفيد الحاج إسماعيل الغول، وهو ما كشفته والدتها بعدما وجدت في حقيبة اليد الخاصة بها شريط برشام منع الحمل، لتواجهها بعدما جنّ جنونها وتعرف منها أنها تزوجت من أدهم وهو الشخص الذي تحبه، مبررة ذلك أنها تزوجته في الحلال ولم ترتكب إثمًا

واستكمالًا لهذه المفاجأة شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق حديث مصطفى نجل الحاج حسن ضرغام مع شقيقته فاطمة التي تتهم ابنتها نورا بأنها ارتكبت ذنبًا كبيرًا بزواجها، مؤكدًا لها أن ابنتها لم تفعل شيئًا خاطئًا بل تزوجت في الحلال، واختارت البُعد عن أرض الصراع التي يقعون فيها جميعًا بتحريض من الشيطان.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 في نهاية الأحداث إرسال الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق رجالها لمراقبة والد أدهم لكونه الشخص الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعدما تزوجا واختفيا سويًا.

مسلسل صيد العقارب



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا، على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

وفي ملخص الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، اعترفت الخادمة "فاتن" لـ"عايدة" بعد أن خطفها "ريمون"، تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين "سامح" مع والده في يوم مقتل شقيقها "سامح"، كما وصلت من خلال الخادمة إلى خيط جديد، وهو "معتز"، والذي خرج مع القاتل «سامح» يوم الواقعة، وهنا، تبدأ في مراقبة «معتز»، إذ ترى أنه الخيط للوصول إلى القاتل.

وحين كانت تتحدث "عايدة" مع والدها عن الخيط الذي وصلت إليه، رد عليها والدها - الذي يعاني من الشلل - وقال لها "عفارم.. عفارم يا عايدة»، لتفاجئ وتقوم باحتضانه، وتقول: "أنت بتتكلم يا بابا.. يا حبيبي.. أومال إيه الكلام اللي بيقولوا الدكتور ده"، ليرد، "ده كان اتفاقي معاه لما عرفت إن مقدرش أتحرك".

وفي نهاية الحلقة العاشرة، وقع حادث مثير، بعد أن علمت «عايدة» مكان اختباء "سامح"، كما أرسلت له رجال لاختطافه، لينتظر الجمهور ما سيحدث في الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب.



وتصاعدت أحداث المسلسل خلال الحلقات السابقة، في ظل بدء عايدة التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، خطة الانتقام لمقتل شقيقها علي، الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، فضلا عن الحادث المدبر الذي تعرض له والدها، ما جعلها تطلب الطلاق من زوجها ياسين، الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء، والذي رفض الانفصال عنها.

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق، هو تخطيط الدكتورة عايدة لجريمة قتل أحد أفراد عائلة "الغول"، ويبدو أنها تريد قتل إسماعيل الغول نفسه؛ لتأكُدها أنه المسؤول عن حادث والدها، فضلًا عن قتل ابنه سامح لشقيقها علي.



واتضح تخطيط الدكتورة عايدة لجريمة القتل في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق من خلال حديثها مع ريمون الذي يعمل معها في مهنة صيد العقارب، إذ قضى قديمًا عقوبة السجن نتيجة جريمة قتل ارتكبها بالخطأ، على حسب تأكيده، كما لمَّحت له خلال الحديث أنها تريد منه تنفيذ مهمة خطيرة قد تكون سببًا في إعادته للسجن مرة أخرى، لتذهب ظنون مشاهدي ومتابعي المسلسل إلى رغبتها في قتل الحاج إسماعيل الغول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.