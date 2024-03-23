صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ14 من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الليلة الرابعة عشر من رمضان.

يؤذن العشاء في مكة المكرمة، الساعة 08:31 مساءً وتليها صلاة التراويح في الحرم المكي ومساجد مكة المكرمة، بينما الفجر 05:12 صباحًا، والظهر 12:30 مساءً، والعصر 03:54 مساءً، والمغرب 06:31 مساءً.

دليل المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين

وأطلقت قيادات قوات أمن العمرة دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين وتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة، خلال شهر رمضان المبارك 1445 هـ.