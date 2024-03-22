صلاة الجمعة من المسجد الحرام (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، من المسجد الحرام في مكة المكرمة، نقلًا عن قناة "القرآن الكريم" السعودية.

وفعّلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، منصة منارة الحرمين باللغات في شهر رمضان المبارك، في إطار خطتها؛ لإثراء التجربة الروحانية التعبدية الواقعية افتراضيًا.

دروس يومية في المسجد الحرام حتى في الجمعة:

تهدف المنصة لتجويد التجربة الرقمية للحرمين الشريفين؛ بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان، وتمكين وتعزيز استمرار الارتباط الروحاني بالحرمين للمسلمين أينما وجدوا، إضافة لتفعيل دور أئمة الحرمين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة.