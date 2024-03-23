نجم باريس سان جيرمان يقترب من الغياب عن مواجهة برشلونة

بات من المؤكد غياب نجم وسط باريس سان جيرمان واحد ابرز نجومه في الموسم الحالي الالماني برادلي باركولا بعد الاصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الأوليمبي استعدادا لخوض مباراة ودية امام كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات كرة القدم بدورة الالعاب الأوليمبية باريس 2024 .

وكان تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا قد اعلن استبعاد برادلي باركولا بسبب تعرضه لاصابة علية الا ان التقارير التي خرجت من معسكر المنتخب الفرنسي اكدت تعرض باركولا لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية .

وقالت صحيفية ليكيب في تقرير لها ان باركولا قام بعمل أشعة على العضلة المصابة لتؤكد اصابته بتمزق عضلي يبعده عن الملاعب لعدة أسابيع .

ووفقا لصحيفية ليكيب ان غياب باركولا عن مواجهتي برشلونة في دوري أبطال اوربا بات اكيدا وربما يغيب عن عدد اخر من مباريات الدوري الفرنسي ليفقد باريس سان جيرمان احد اهم اسلحته الهجومية حيث كان يمثل باركولا جبهة هجومية قوية .

يذكر ان باريس سان جيرمان سيستضيف برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب الدور ربع النهائي لدزري أبطال اوربا يوم 10 ابريل المقبل فيما ستكون مباراة العودة على الملعب الأوليمبي ببرشلونة يوم 16 أبريل القادم .