مسلسل حق عرب الحلقة 13| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

كشفت مجموعة قنوات ON عن موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 13، بعدما شهدت الحلقة مفاجآت من العيار الثقيل لشخصية عرب السويركي التي يجسدها الفنان أحمد العوضي، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وتصدر لمؤشر محرك البحث جوجل، التي نكشفها مواعيدها في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 13، يكون في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا، بالإضافة لإمكانية مشاهدتها عبر منصة watch it الالكترونية.

بينما موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 13، في تمام الساعة 11:15 صباحا، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وقرر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي الزواج من حبيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد انفصلا عن بعضهما الفترة الماضية، ولكنه قرر أن يسامحها بعدما توهمت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي أنها ستعيش قصة حب مع عرب السويركي.

مسلسل حق عرب



وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.

وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.

شهدت أحداث الحلقة عن سنوسرت الأول، خلال مشهد جمع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أثناء إتمام صفقة بيع قطع آثار، وواجه تراجع من رجل الأعمال أثناء التبادل ورفض دفع المبلغ المالي مقابل الأثار، حتى يطمئن ويتأكد أن الآثار حقيقية وتعود لمقبرة سنوسرت الأول بالفعل، وهو ما وافق عليه المعلم عبدربه بسبب الوسيط بينهما وهو الدجال فهيم في الشرقية، ويطلق عليه اسم مولانا.



موعد عرض إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 10

وتذاع الحلقة 10 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.



قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.