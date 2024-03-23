النصر يستعيد خدمات الغنام والخيبري قبل مباراة الهلال في السوبر السعودي

حالة من التفاؤل سيطرت على معسكر نادي النصر السعودي بعد اقتراب الثنائي سلطان الغنام، الظهير الأيمن وزميله عبد الله الخيبري، لاعب الوسط من المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويواجه النصر نظيره الهلال في كأس السوبر السعودي بأبو ظبي من 8 أبريل المقبل.

ويعود سلطان الغنام إلى المشاركة مع النصر أمام ضمك 5 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، فيما سيغيب عن مباراتي الطائي وأبها في الجولتين 25 و 26، في حين سيدخل الخيبري حسابات المدرب البرتغالي لويس كاسترو أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي 2 أبريل.