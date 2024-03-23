Google تعرض نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إذا كنت في الولايات المتحدة، فقد ترى قسمًا مظللاً جديدًا أعلى نتائج بحث Google مع ملخص يجيب على استفسارك، بالإضافة إلى روابط لمزيد من المعلومات. كان هذا القسم، الذي تم إنشاؤه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية من Google، يظهر فقط إذا قمت بالاشتراك في تجربة البحث التوليدية (SGE) في النظام الأساسي لمختبرات البحث. الآن، وفقًا لموقع Search Engine Land، بدأت Google في إضافة الخبرة إلى "مجموعة فرعية من الاستعلامات، على نسبة صغيرة من حركة البحث في الولايات المتحدة". ولهذا السبب يمكنك الحصول على القسم التجريبي الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من Google حتى لو لم تقم بتشغيله.

قدمت الشركة SGE في مؤتمر مطوري I/O في مايو من العام الماضي، بعد وقت قصير من فتحها الوصول إلى منافسها ChatGPT Bard، الذي يسمى الآن Gemini. بحلول شهر نوفمبر، كانت قد طرحت هذه الميزة في 120 دولة بلغات أكثر غير الإنجليزية، لكنها لا تزال قيد الاشتراك. وتقول شركة Search Engine Land إن Google ستبدأ في عرض التجربة لك حتى لو لم تقم بالاشتراك إذا كنت تبحث عن أشياء معقدة. الاستعلامات أو إذا كانت تعتقد أنه يمكنك الاستفادة من الحصول على معلومات من مواقع ويب متعددة. يبدو أن "كيف يمكنني إزالة العلامات من الجدران المطلية" هو أحد الأمثلة.

أخبرت جوجل المنشور أنه بالنسبة لهذه الاختبارات، فإنها ستعرض لمحات عامة عن الذكاء الاصطناعي فقط إذا كانت واثقة من أنها ستعرض معلومات أفضل مما قد تظهره نتائج البحث. ويبدو أن الشركة تجري هذه الاختبارات، لأنها تريد الحصول على تعليقات من عدد أكبر من الأشخاص، وتحديدًا أولئك الذين لم يختاروا تفعيل الميزة. وبهذه الطريقة يمكن أن يكون لديها فكرة أفضل عن كيفية خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأولئك الذين قد لا يتمتعون بالذكاء التكنولوجي أو أولئك الذين لا يهتمون كثيرًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي.