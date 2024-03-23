كيروش وموسيماني مرشحان لتدريب الوداد المغربي

يبحث نادي الوداد المغربي عن مدرب جديد لخلافة التونسي فوزي البنزرتي، وكشفت تقارير صحفية عن تواجد اسم الثنائي كارلوس كيروش وموسيماني ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق المغربي.

وسبق وأن درب كيروش منتخب مصر الأول بينما درب موسيماني النادي الأهلي.

وتلقى نادي الوداد العديد من السير الذاتية لمدربين من مختلف الجنسيات، كما تلقت العديد من المقترحات من بعض الوكلاء لتعيين مدرب جديد للفريق بحسب ما ذكرته صحيفة "هسبورت" المغربية.

وبجانب كيروش وموسيماني فيتواجد في قائمة المرشحين لتدريب الوداد، المدرب الفرنسي هوبير فيلود، مدرب منتخب بوركينا فاسو السابق.

ومن المنتظر أن يحسم الوداد هوية المدرب الجديد بعد اجتماع مجلس الإدارة، حيث سيتم مناقشة مجموعة من النقاط الخاصة بمستقبل الفريق في الفترة المقبلة، لاسيما وأن الفريق يمر بفترة صعبة حيث يحتل المركز الخامس في الدوري المغربي بعد مرور 24 جولة، بعيدًا عن المنافسة على المركزين الأول والثاني.