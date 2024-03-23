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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تُدين مصادرة الاحتلال لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية

الجامعه العربية
الجامعه العربية


أدان جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، واعتبارها أراضٍ تابعة للدولة توطئة لتوسيع البناء الاستيطاني عليها.


وأضاف المتحدث أن قرار الاحتلال، الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للمنطقة، إنما يعكس سعياً إسرائيلياً لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين بجعل هذا الحل مستحيلاً عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها، بخاصة في المنطقة (ج) التي تُمثل نحو 60% من مساحة الضفة. 


وأكد المتحدث أن جرائم الاحتلال في غزة، على بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، وأن العالم عليه أن ينتبه إلى خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال، الخاضعة كلياً للمتطرفين والمستوطنين، من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين.

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