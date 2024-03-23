عاجل
عاجل.. سفينة ترسل استغاثة بالقرب من المخا باليمن
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبرز ما جاء في اتصال بوتين وتوكايف الهاتفي

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف تعازيه باسمه وبالنيابة عن شعبه، للرئيس الروسي بوتين وللشعب الروسي في ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي بمدينة كراسنوغورسك في ضواحي موسكو.

 

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الروسي أكد الرئيسان تضامن البلدين في الحرب ضد الإرهاب. بحسب ما ذكره بيان المكتب الصحفي للرئيس توكايف.

كما أعرب توكايف نيابة عن جميع الكازاخستانيين، عن عميق تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي الشقيق في الضحايا جراء الهجوم الإرهابي في مقاطعة موسكو.

 

وقال البيان الصحفي: "أدان رئيس دولتنا بشدة أعمال العنف الوحشية ضد المدنيين وأكد تضامنه مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب.. كما شكر فلاديمير بوتين نظيره توكايف على كلمات الدعم التي قالها".

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

 

وفي الأثناء، كشفت لجنة التحقيق الروسية حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.

 

مواد متعلقة

"آكشن إيد": نقص المياه الصالحة للشرب في غزة تسبب بانتشار الأمراض

"أونروا": إسرائيل تمنع وصول مساعدات غذائية إلى شمال غزة للمرة الثانية خلال أسبوع

الخارجية الروسية: معاقبة المسؤولين الذين أمروا بالهجوم الإرهابي

أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية طفيفة

زاخاروفا: روسيا ممتنة لكل من قدم التعازي في مأساة كروكوس

كييف: نرفض اتهام روسيا بوجود صلة أوكرانية بالهجوم الإرهابي في موسكو

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

بوتين يعلن الحداد الوطني غدا على ضحايا هجوم كروكوس
الجريدة الورقية