محاضرة فيديو لمنتخب تونس قبل مواجهة كرواتيا

يعقد منتصر الوحيشي، المدير الفني لمنتخب تونس، محاضرة فيديو للاعبي المنتخب اليوم السبت، استعدادا لمواجهة كرواتيا.

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ويشرح المدير الفني خلال المحاضرة الأخيرة، خطة اللعب وكذلك التشكيل الذي يبدأ به مباراته أمام كرواتيا.

وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن مواجهات كأس عاصمة مصر.

وتقام البطولة بنظام مباراتين لنصف النهائي والفائزان يلتقيان في المباراة النهائية، حيث يلعب منتخب مصر أمام الفائز من تونس وكرواتيا في النهائي.