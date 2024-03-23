السبت 23 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. منتخب سيدات الكرة الطائرة يواجه تونس فى نهائى دورة الألعاب الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه منتخب سيدات الكرة الطائرة نظيره تونس فى نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى أكرا بغانا .

و تأهل  منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة .

وتأهل منتخب  السيدات لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل كينيا على حساب جامبيا بالنتيجة ذاتها.


وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار  مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

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