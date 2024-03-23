لابورتا يكشف حقيقة مفاوضات هالاند

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني عن حقيقة وجود رغبة بضم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المواسم المقبلة.

وأوضح لابورتا لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلا: "أنتم تخلطون بين اللاعب الإعلامي، واللاعب الذي يتناسب مع الفريق، سيتم إضافة لاعب، أو لاعبين إلى الفريق وسيكونان جزءًا من الفريق".

وأضاف "سيكون هناك صفقة أو اثنتين لتحسين الفريق، لاعبون بمستوى لامين وليفاندوفسكي وفيليكس وفيران ورافينيا الذين يقدمون أداءً رائعًا، وأيضًا روكي الذي في طور التكيف".

وتابع "لا أرى ضرورة لعقد صفقة قد تدمر ما نبنيه، وهو فريق متوازن".

في سياق متصل يستعد نادي برشلونة لمنح نادي إيفرتون الإنجليزي ما يصل إلى أربعة لاعبين كجزء من صفقة لاعب خط الوسط أمادو أونانا الذي يرغب النادي الكتالوني في ضمه بالانتقالات الصيفية القادمة.

حيث كشفت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يحاول ضم أمادو أونانا، ومن المفترض أن يتم عرض سيرجينو ديست، وكليمنت لينجليت، وأنسو فاتي الذين هم جميعًا على سبيل الإعارة وفيرمين لوبيز على المتعثرين في الدوري الإنجليزي الممتاز