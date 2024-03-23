إحباط ترويج 8.3 كيلو حشيش في أسوان

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد (4) قضايا"إتجار"فى المواد المخدرة في أسوان.

وضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون –عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (4متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

كما تم ضبط (3) قطع سلاح ناري.. عبارة عن (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – خزينتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتم تنفيذ عدد (804) حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم بحيازة ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.س أنه في يوم 5 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر ‏‏"الحشيش" المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المُدان أحمد.س بالسجن المُشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومُصادرة المواد ‏المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية. ‏

وقالت حيثيات الحكم أيضاً أن المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المتهم قد تم وفق صحيح القانون مُحرزاً للمادة المخدرة ‏المضبوطة بقصد الإتجار منها مما هو ثابت بما قرره الضابط الشاهد الأول من تلقيه معلومات عن إتجار في المواد ‏المخدرة. ‏

وكذا مُشاهدته للمتهم حال تررد آخرين عليه وأن كانوا يتبادلون مع أشياء لم يتبينها الضابط، إلا أن المتهم عرض المخدر ‏على الضابط مما يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار. ‏

وأنه في مجال الإسناد فإن أدلة الاتهام قد تساندت قبل المتهم وارتكابه الواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط ‏الواقعة وشاهدها الأول وهو ما أكده الشاهد الثاني. ‏

وقد ظاهر أقوالهما وساندها ما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الحشيش المدرج بالجدول ‏الأول من جداول قانون المخدرات- وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم لأنه ليس سوى وسيلة منه للدفاع عن نفسه ‏بقصد الإفلات من العقاب.

‏ ‏