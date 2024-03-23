تحرير 93 محضرًا تموينيًا في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية والتفيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ، ومباحث شرطة التموين ، على الأسواق والمحال التجارية .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٩٣ مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط 73 مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع 11 مخالفة بمركز ومدينة العدوة، و٥ مخالفات بمركز ومدينة مغاغة، و17 مخالفة تموينية بمركز ومدينة بني مزار، و13 مخالفة بمركز ومدينة مطاي، و11 مخالفة تموينية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .

وحررت الحملة 7 مخالفات تموينية بمركز ومدينة المنيا، ومخالفة بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و8 مخالفات تموينية بمركز ومدينة ديرمواس ، وضبط 19 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ، 3 مخالفات تموينية بمركز ومدينة العدوة ، ومخالفة بمركز ومدينة مغاغة ، و7 مخالفات بمركز ومدينة ببني مزار، وأخري بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و4 مخالفات تموينية بمركز ومدينة ملوي ، و3 مخالفات تموينية بمركز ومدينة ديرمواس ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.