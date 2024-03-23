تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 58 ألف منتفعة بالمنيا

قدمت مديرية الصحة بالمنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة ، خلال شهر فبراير الماضي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة، وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتحركة ، وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، للوصول لأكبر عدد من المستفيدين؛ لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، قدمت خدماتها لـ 58 ألف و862 منتفعة ، منها ، 6 آلاف و669 حالة جديدة ، و52 ألف و193 مترددًا ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي ، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا ، أنه تم صرف 62664 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ، وتنفيذ 126 ألف و214 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 97549 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 14389سيدة حامل، وما يقرب مم 14021 سيدة بعد الوضع ، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية ، حيث تم عقد 31038 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، 25041 ندوة عن الأمراض المزمنة .