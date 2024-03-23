السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 58 ألف منتفعة بالمنيا

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

قدمت مديرية الصحة بالمنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة ، خلال شهر فبراير الماضي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة، وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتحركة ، وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، للوصول لأكبر عدد من المستفيدين؛ لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، قدمت خدماتها لـ 58 ألف و862 منتفعة ، منها ، 6 آلاف و669 حالة جديدة ، و52 ألف و193 مترددًا ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي ، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا ، أنه تم صرف 62664 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ، وتنفيذ 126 ألف و214 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 97549 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 14389سيدة حامل، وما يقرب مم 14021 سيدة بعد الوضع ، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية ، حيث تم عقد 31038 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،  25041 ندوة عن الأمراض المزمنة .

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