جوتيريتش : للاسف سيحتفل الكثيرون بشهر رمضان وهم يقاسون ويلات الصراعات والتشرد والخوف

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن أحر أمنياته بمناسبة بدء احتفال ملايين المسلمين في العالم أجمع بشهر رمضان المبارك.

وقال في رسالة له بهذه المناسبة إن شهر رمضان يجسد قيم السلام والتحمل والكرم.. وهو وقت للتفكر والدعاء وفرصة للتلاقي والتساند، لكنْ مع الأسف سيحتفل الكثيرون بهذا الشهر وهم يقاسون ويلات الصراعات والتشرد والخوف.

وأضاف في الرسالة التي وزعها المركز الاعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أن قلبه ووجدانه كله معهم – من شعب أفغانستان إلى منطقة الساحل، ومن منطقة القرن الأفريقي إلى سوريا وما وراءها.

كما أعرب عن رسالة تضامن ودعم خاصة لجميع الذين يعانون الفظائع في غزة.

وأضاف أن روح رمضان، في هذه الأوقات العصيبة، هي منارة للأمل وتذكير بإنسانيتنا المشتركة، فلتكن هذه الروح مصدر إلهام لنا جميعا من أجل: تضميد الانقسامات؛ ودعم المحتاجين؛ والعمل ككيان واحد من أجل سلامة وكرامة كل فرد من أفراد الأسرة البشرية.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة رسالته قائلا: لعل هذا الشهر الفضيل يجلب لنا السلام ويكون هاديا لنا نحو عالم أكثر عدلا ورحمة، رمضان كريم.