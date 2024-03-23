لافيينا يواجه الترسانة ودياً استعداداً لعودة دوري المحترفين

استقر الجهاز الفني لفريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح، على برنامج الفريق طوال فترة توقف دوري القسم الثاني (أ) المحترفين، خلال شهر رمضان، على الأسيوطي سبورت، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين .

من المقرر أن ويلعب مباراته الودية الثانية الخميس المقبل مع الترسانة بالقاهرة ، وخاض الفريق مباراته الودية الاولي أمام البنك الاهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي .

ويحتل الفريق المركز الثالث وبعد انتهاء الجولة الخامسة في جدول مجموعة الصعود بدوري المحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة وحيدة بعد غزل المحلة، الوصيف ب 44 نقطة.

ويتبقى للفريق 4 مباريات على انتهاء الدوري حيث انه سيلعب علي ملعب الاسيوطي مباراتين مع السكة الحديد وطنطا وسوف يلعب خارج ملعبه مع غزل المحلة وحرس الحدود .

ويركز الجهاز الفني خلال تدريبات الفريق على النواحي الفنية والتكتيكية بالاضافة الي بس الروح العالية في نفوس اللاعبين وتذكيرهم دائما بحلم الصعود للدوري الممتاز وضرورة الفوز في المباريات الاربعة المتبقية سواء التي داخل ملعبهم او التي خارج ملعبهم من اجل تحقيق الحلم الكبير والصعود للدوري الممتاز وهو حلم كل جماهير الصعيد بصفة لافيينا هو الممثل الوحيد للصعيد في الترقي .

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من : وائل حبيب المدير الرياضي واحمد صلاح المدير الفني ومحمد شديد قناوي، المدرب العام وعبد الله البلاط المدرب ومصطفي المحمدي مدرب حراس المرمي ومحمد شوقي المعد البدني والدكتور محمد قطب طبيب الفريق ومحمد عاطف المدلك وحامد موسي المدير الاداري ومحمد أكرم الاداري .

ومن ناحية اخري قرر الجهاز الفني، بقيادة احمد صلاح تصعيد اللاعب احمد عصام تهامي وهو مواليد 2006 م للفريق بعد ظهوره بمستوي طيب مع فريق النخبة بالنادي .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة: