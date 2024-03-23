صراع «علام وعاشور» من يحسم اليوم مقعد النقيب؟

تنطلق اليوم انتخابات النقابة العامة للمحامين حيث تختلف الانتخابات هذا العام عن سابقتها خاصة وان الانتخابات قد سبقها عدد من الطعون ضد المرشحين لم تشهدها النقابة من قبل، كما انسحب حمدى خليفة نقيب المحامين الأسبق من سباق الانتخابات ويتم تطبيق نظام الانتخابات الإلكترونى هذا العام وسيتم فى كل لجنة انتخابية توفير لوحة انتخاب إلكترونية، والتصويت سيتم إلكترونيًا لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس والإدارات القانونية ويتم حصر النتيجة النهائية بعد غلق باب التصويت بدقائق قليلة ويتم المضاهاة، فالأوراق فى الصناديق، ويضمن النظام عدم وجود أصوات باطلة إلا عن قصد، فالنظام لن يقبل التصويت إلا باختيار نقيب وممثل عن كل محكمة استئناف و٣ عن الإدارات القانونية.

وتشتعل المنافسة على مقعد النقيب بين ابرز مرشحين وهما عبد الحليم علام النقيب الحالى وسامح عاشور النقيب الأسبق حيث تخوض حرب شرسه بين الطرفين حيث يمثل عبد الحليم علام تيار الإصلاح فيما يبتعد سامح عاشور عن تصنيف التيارات معتبرنا النقابة فقدت هيبتها واموالها فى السنوات الماضية بسبب سوء اداراتها فيما تشتعل منافسة بين عدد من القوائم منها قائمة الامل وقائمة علام وقائمة عاشور وقائمة الصحوة وقائمة تحالف المستقلين .

فيما اعترض عدد من أعضاء المجلس على إجراء الانتخابات فى رمضان حيث أكد مجدى سخى عضو مجلس النقابة العامة إننا لم نشهد إجراء انتخابات فى شهر رمضان وبالتالى سيكون هناك ضعف فى إقبال المحامين على التصويت .