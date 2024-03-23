اقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية

تواصلت اعمال التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة وسط اقبال متوسط من المحامين حتى ظهر اليوم .

وقال مجدى المهدى نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

ويترأس الاشراف على لجان التصويت المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية والمستشار أحمد ندا رئيس النيابة الإدارية بمنوف والدكتور ابو بكر الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار هشام العراقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأضاف المهدى، أن أكثر من 7000 عضو جمعية عمومية من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم في ٨ لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر، داعيا المحامين للخروج للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم دون تدخل من أحد ودون توجيه، مشيدًا بالإجراءات والجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات والتى تتم في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية ويتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأشار نقيب المحامين بشمال القليوبية، إلى أن أهم المطالب التى سيتم طرحها على المجلس القادم هى تغيير وتعديل لائحة العلاج وتعديل المعاشات ورفع قيمتها .

يذكر أن انتخابات نقابة المحامين تجرى في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ويتنافس فى الانتخابات 15 مرشحا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و١٩ مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و٢١ مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

انتخابات نقابة المحامين بشمال القليوبية

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