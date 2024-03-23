روسيا.. ارتفاع القتلى لـ115 والأمن يعلن اعتقال 11 شخصاً بينهم 4 متورطين

الهجوم الأكثر دموية في روسيا

أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 إرهابيين، نفذوا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول"؛ وذلك حسبما أعلن المكتب الإعلامي في الكرملين، بأن حصيلة قتلى الهجوم في موسكو ارتفعت إلى 115.

وجاء في بيان الكرملين: "مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين تورطوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول".

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.

وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق عبر "تليجرام" أن "الحصيلة ارتفعت إلى 93 قتيلا . و"من المتوقّع أن يستمرّ عدد القتلى في الارتفاع". كما أعلنت أن منفّذي الهجوم في موسكو أشعلوا المبنى بواسطة سائل قابل للاشتعال.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على قنوات تابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الهجوم هو الأكثر دموية في روسيا منذ سنوات وأدى إلى اشتعال النيران في قاعة الحفلات الموسيقية وانهار سقفها.

الهجوم الذي بدأت وسائل الإعلام الروسيّة في الإبلاغ عنه حوالي الساعة الثامنة والربع مساء ، نفّذه عدد من المسلّحين في كروكوس سيتي هول، وهي قاعة للحفلات الموسيقيّة تقع في كراسنوغورسك عند المخرج الشمالي الغربي للعاصمة.

واجتاح المبنى حريق كبير، وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود من سطحه، فضلا عن انتشار كثيف جدا للشرطة وخدمات الطوارئ.

وقال أليكسي، وهو منتج موسيقي كان في غرفة تبديل الملابس وقت الهجوم، لفرانس برس "قبل البداية مباشرة، سمعنا فجأة رشقات ناريّة عدّة من أسلحة رشّاشة وصراخ امرأة ثمّ الكثير من الصراخ". وأضاف أنّه رأى الجمهور يتدافع سعيا إلى الهرب.

امتدّت النيران إلى ما يقرب من 13 ألف متر مربّع من المبنى قبل احتواء الحريق، وفق خدمات الطوارئ. لكن حوالي الساعة الواحدة فجرا السبت كان الحريق لا يزال مشتعلا، وفق الوزارة التي استخدمت مروحيّات في عمليات الإطفاء.

سلطنةُ عُمان تُدين الهجوم الإرهابي في روسيا

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي المُسلّح الذي وقع في قاعة "كروكس سيتي هال" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وعبّرت سلطنة عُمان - في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

رئيس الصومال يدين الهجوم الإرهابي في موسكو ويؤكد تضامن بلاده مع الحكومة والشعب الروسي

أدان رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وأعرب الرئيس الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت عن تعازيه الحارة لروسيا حكومةً وشعباً في هذا الحادث المروع، مؤكداً تضامن الصومال مع الحكومة والشعب الروسي في هذا الوقت العصيب.

وشن مسحلون يرتدون الزي العسكري هجوماً، الليلة الماضية،على قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو،حيث أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات "كروكس سيتي هال" بالقرب من العاصمة الروسية (موسكو) أمس الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وعبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، راجياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله، وضرورة مكافحته.