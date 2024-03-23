السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير علاقات دولية يوضح تفاصيل الهجوم على حفل موسيقي في موسكو (فيديو)

تفاصيل الهجوم على
تفاصيل الهجوم على حفل موسيقي في موسكو

كشف اللواء محمد عبد الواحد، خبير العلاقات الدولية، تفاصيل الحادث الذي شهدته العاصمة الروسية موسكو بالأمس وأدى لوقوع ضحايا بالعشرات، موضحا أنه استهدف قاعة حفلات موسيقية والعمل قيد التحقيق حاليا.

txt

 إرتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس سيتى فى موسكو لـ 93 قتيلا

txt

التشيك وسنغافورة تدينان الهجوم الإرهابي في موسكو

غير معروف حاليا الدوافع والأهداف وراء ارتكاب هذا الهجوم


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير معروف حاليا الدوافع والأهداف وراء ارتكاب هذا الهجوم، مؤكدًا أن هناك عمليات مسلحة شبيهة بالعمليات الإرهابية، والعالم لا يتفق حتى الآن على تعريف موحد للإرهاب.

الفارق بين الجريمة المنظمة والإرهاب هو الدافع وراء ارتكابها

ولفت خبير العلاقات الدولية، إلى أن الفارق بين الجريمة المنظمة والإرهاب هو الدافع وراء ارتكابها، فالأولى يكون الدافع مادي، بينما دافع عقائدي وسياسي فإن هذا عملية إرهابية.

وأردف أن الهجوم كان من أفراد يستخدمون أسلحة وقنابل على مدنيين وقتلهم وترويعهم وإرهابهم، وبالتالي فالعمل يتسم بالخاصية الإجرامية الإرهابية لأنه كان من المسافة صفر وهذا يعطي مؤشر على أن الدافع انتقامي أو عقائدي.

مواد متعلقة

الدقهلية: 100836مستفيدة من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

تحذير من استغلال إسرائيل تركيز الاهتمام الدولي لعدوانها على غزة للاستفراد بالضفة

" خروف" جائزة أفضل لاعب في مباراة الدورة الرمضانية بميت الحلوج بالدقهلية

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح أولى ليالي "الدر المكنون" على مسرح السامر
الجريدة الورقية