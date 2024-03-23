خبير علاقات دولية يوضح تفاصيل الهجوم على حفل موسيقي في موسكو (فيديو)

كشف اللواء محمد عبد الواحد، خبير العلاقات الدولية، تفاصيل الحادث الذي شهدته العاصمة الروسية موسكو بالأمس وأدى لوقوع ضحايا بالعشرات، موضحا أنه استهدف قاعة حفلات موسيقية والعمل قيد التحقيق حاليا.

غير معروف حاليا الدوافع والأهداف وراء ارتكاب هذا الهجوم



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير معروف حاليا الدوافع والأهداف وراء ارتكاب هذا الهجوم، مؤكدًا أن هناك عمليات مسلحة شبيهة بالعمليات الإرهابية، والعالم لا يتفق حتى الآن على تعريف موحد للإرهاب.

الفارق بين الجريمة المنظمة والإرهاب هو الدافع وراء ارتكابها

ولفت خبير العلاقات الدولية، إلى أن الفارق بين الجريمة المنظمة والإرهاب هو الدافع وراء ارتكابها، فالأولى يكون الدافع مادي، بينما دافع عقائدي وسياسي فإن هذا عملية إرهابية.

وأردف أن الهجوم كان من أفراد يستخدمون أسلحة وقنابل على مدنيين وقتلهم وترويعهم وإرهابهم، وبالتالي فالعمل يتسم بالخاصية الإجرامية الإرهابية لأنه كان من المسافة صفر وهذا يعطي مؤشر على أن الدافع انتقامي أو عقائدي.