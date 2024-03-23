رئيس الصومال يدين الهجوم الإرهابي في موسكو

أدان رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وأعرب الرئيس الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت عن تعازيه الحارة لروسيا حكومةً وشعباً في هذا الحادث المروع، مؤكداً تضامن الصومال مع الحكومة والشعب الروسي في هذا الوقت العصيب.

وشن مسحلون يرتدون الزي العسكري هجوماً، الليلة الماضية،على قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو،حيث أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين

إرتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس سيتى فى موسكو لـ 93 قتيلا

نقلت وسائل إعلام روسية، عن السلطات الروسية، إرتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 93 قتيلا.

وكانت الحصيلة الأولى للهجوم الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو 60 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن عددا من الرجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا المركز المذكور قبل بدء عرض موسيقي بقليل، وأطلقوا النار على الجمهور في ردهة المبنى وفي قاعة الحفلات نفسها من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات "كروكس سيتي هال" بالقرب من العاصمة الروسية (موسكو) أمس الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وعبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، راجياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله، وضرورة مكافحته.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 435 ألفا و760 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 435 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد رصد مقتل 1050 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و852 دبابة، و13 ألفا و130 من المركبات المدرعة، و10 آلاف و811 من النظم المدفعية، و1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و723 من أنظمة الدفاع الجوي، و347 طائرة مقاتلة، و325 مروحية، و26 سفينة حربية، فضلا عن 1768 من المعدات الخاصة، و8 آلاف و463 طائرة مسيرة، وغواصة واحدة، و14 ألفا و344 من المركبات وخزانات الوقود".