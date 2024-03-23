سالم الدوسري ينتظر تحقيق رقم مميز أمام طاجيكستان

يستعد سالم الدوسري نجم منتخب السعودية ونادي الهلال لتحقيق رقم مميز، أمام منتخب طاجيكستان، في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء، المُقبل.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة طاجيسكتان، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان الدوسري سجل هدف فوز منتخب السعودية على طاجيكستان، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، على ملعب الأول بارك في الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وارتفع رصيد الدوسري مع المنتخب إلى 10 أهداف، خلال تصفيات كأس العالم، وبفارق هدف وحيد عن زميله صالح الشهري هداف الجيل الحالي للأخضر، ويحتاج إلى هدف من أجل التساوي معه، حسبما ذكرت صحيفة اليوم.