ليالي رمضان بالحديقة الثقافية.. مناقشة "شطحات منسية" واحتفاء بمسيرة عبد الدايم الشاذلي

تفاعل مع عروض سوهاج الموسيقية وليالي الهلالية وإقبال على أنشطة الأطفال

شهدت الليلة الثانية من ليالي الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، أمس الجمعة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية التي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج ليالي رمضان، المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

ثاني ليالي السيرة الهلالية في راوي من بلدنا

واصل الفنان محمد عزت راوي السيرة الهلالية قصة "دياب بن غانم" فبعد أن ضل طريقه في الجبل، ندم على ما فعله قائلا يا ليتني اتبعت كلام والدي عندما نصحني بمشاورة الأمير أبوزيد، وظل يلتفت يمينا ويسارا ليجد طريقة للرجوع إلى منزله، وفي لحظة نظر أمامه فوجد بعض من الطيور فاستنتح أنها لابد تقف على بعض الغلال، فاقترب منها ليجد أنها تقف على بئر من الماء، فنزل من على حصانه ليتوضأ َيدعي الله أن يجد الطريق الصحيح، وأثناء صلاته أتت اليه غزالة من الجبل الوجه وجه إنسان ولكن في هيئة حيوان.

قدم السيرة الشاعر والباحث مسعود شومان موضحا أن السيرة الهلالية واحدة من الكنوز الكبرى وجزء من تراثنا، وسجلت في منظمة اليونسكو كعنصر من عناصر التراث غير المادي، ولها أجزاء كبيرة تبدأ بالمواليد ثم الريادة الكبري، ثم الريادة الصغرى، والتغريبة ثم ديوان الأيتام، وكل جزء له قصصه، والسيرة تعبر عن العادات والتقاليد، وبدأت السيرة من أرض نجد مرورا بالعراق ثم بلاد الشام مرورا بمصر وأرض المغاربة.

واحة الشعراء

أقيم بمقهي نجيب محفوظ أمسية شعرية، لعدد من الشعراء، وشارك الشاعر محمد التمساح بقصائد "حلاوة روح، واقفين طوابير، سما روحك"، ألقت الشاعرة حنان شاهين قصيدة "أبين زين"، بينما ألقت الشاعرة فكرية غانم قصائد "متئدا، ابتهالات البنفسج"، وقصيدة بعنوان "ليلى" ألقاها الشاعر صلاح داوود، واختتمت الأمسية بالشاعر حسين الموافي وقصيدة "نهى عبق الورد"، وأدار الأمسية الشاعر سعيد شحاته.

مسيرة عبد الدايم الشاذلي في عطر الأحباب





تضمنت الليلة حلقة جديدة من برنامج عطر الأحباب عن الشاعر عبد الدايم الشاذلي، وتناول الشاعر سعيد شحاتة سيرته الذاتية، موضحا أن "الشاذلي" ولد بمحافظة كفر الشيخ في 30 مارس195‪2 وكتب في الشعر والأغنية والمسرح والسينما والسيناريو، وصدر له الكثير من الدواوين منها "بصمات منقوشة بالحنين على جدار الزمن، كتاب العشق"، كما كتب مسرحيات "عاشق الموال، حلم الواد نجم، الأولة مصر"، وقدم للسينما فيلم "اللي رقصوا على السلم" عام 199‪4.

وتابع "شحاتة" حديثه بأن "الشاذلي" حصل على شهادة تقدير من الرئيس السادات في العيد الأول للفن والثقافة عام 1979، كما تم تكريمه من قصور الثقافة في مؤتمر أدباء مصر الدورة العاشرة عام 1995، ورحل عن عالمنا 1997.

واختتم حديثه بإلقاء قصيدة للشاعر الراحل من ديوانه "العشق" وجاءت بعنوان "محبة".

وتقام فعاليات برنامجي واحة الشعراء وعطر الأحباب بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "شطحات منسية"

أقيم حول توقيع للمجموعة القصصية "شطحات منسية" الصادرة عن هيئة قصور الثقافة، للكاتب د. أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق، وفي بداية حديثه قدم الشكر للهيئة، وعبر عن سعادته بوجوده في هذا المكان المميز والعريق، وتحدث عن اهتمامه بالأدب منذ فترة طويلة وهذه المجموعة دليل على ذلك لأن بها كتابات منذ عام 1968 وتدل على أن الأدب متجذر في الأعماق منذ فترة طويلة.

وتحدث الناقد "أسامة عرابي" عن المجموعة القصصية معتبرا أنها مواجهة صريحة مع الأفكار والقيم السائدة ينقلها كاتبها لتعبر عن همومه وتطلعاته المتغيرة في ضوء العلاقة المستجدة بين تجربته وظروفه المحيطة، مشيرا أن أحداث المجموعة تدور بين أعوام 1968 و2007 وهي فتره شهدت تطورات عدة في مصر انتقل معها المجتمع المصري من طور الى طور، وأضاف أن المجموعة تبدأ بقصة الكاتب شوكت عيسى المهموم بقضايا الريف وأحواله وتناقش قضية مزمنة عانى ويعاني منها الريف المصري وهي العلاقات الطبقية الأساسية للريف لم تتغير وسلطة كبار الملاك إلى البرجوازية الريفية المتسلطة.

والقصة الأخرى "مدينة نصر شبرا" واتخذ منها الكاتب من معاناه المواطنين المصريين اليومية مع المواصلات العامة التي تشكو من تكدس البشر ومعارك لا تنتهي لكشف أعماق الواقع المصري بكل مرارته وأبعاده الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، وأوضح "عرابي" أن قصة "الأبدية المفقودة" تأخذ منحنى فلسفيا عن الحياة، متسائلا هل هي مجرد عبث، وماذا عن العدم وكيف نميزه عن الوجود، وكيف نخلق فكرة عن الوجود من خلال هذا العبث وأن نجد معنى لحياتنا، وإلا ما كان لنا بقاء على وجه البسيطة.

بينما تحدث الشاعر والناقد "محمد الكفراوي" عن المجموعة القصصية متناولا حكاية "جعفر ابن السائح وقصصه" وما تحمله من هواجس وأفكار وأسئلة عن الوجود والعدم عن الحياة والموت عن الإنسان وذاته، والكاتب نجح وبرع في أن هو يستعيد شخصيات ريفية من قلب الريف المصري، مثل شخصية جعفر بن السائح والتي تنتهي على فاجعة، بجانب شخصيات أخرى ومبدعين ومخرجين وفلاسفة قدمهم الكاتب في أسلوب غاية في البساطة والجمال ليحيى هذه الشخصيات ويقدمها بطريق شيقة تجذب القارئ.

وأشار د. عمرو سرحان - عميد كلية طب المنصورة الأسبق، أن نشأة الكاتب في قرية بمحافظة الدقهلية، شكلت وعيه وتفكيره، فهذه المجموعة نتيجة هذه الرحلة الحياتية منذ مولده بالقرية مرورا بحرب أكتوبر وبعتثه إلى فرنسا، وتناقش المجموعة الأسئلة الوجودية والأبدية المفقودة والموت والحياة والعدم وكلها أمور فلسفية تعبر عن الذخيرة المعرفية والمعلوماتية للكاتب التي مر بها خلال حياته وأراد أن ينقلها للناس.

وتقام فعاليات حفلات التوقيع بإشراف الإدارة العامة للنشر برئاسة الحسيني عمران.

ورش فنية للأطفال ومسابقات اكتشاف المواهب

وشهدت الليلة إقامة عدد من ورش الفنون التشكيلية، منها تشكيل بالورق أوريجامي، رسم حر، عمل سبح زينة رمضان، عمل النجمة والهلال، فانوس رمضان، بجانب ورشة حكي عن "صلاح الدين الأيوبي"، تلوين شخصيات رمضان، مجلة حائط، ورشة اكتشاف مواهب محمد بكر، كيفية رسم المانديلا، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز.

تفاعل مع عروض سوهاج الموسيقية

واستقبل المسرح عرضا فنيا لفرقة سوهاج للموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشي، وسط تفاعل كبير، وقدمت عددا من الأغاني الطربية منها "وصفولي الصبر، ياصلاة الزين، كل مااقول التوبة، يابركة رمضان، الحياة حلوة، شوفت حبيبي، طاير ياهوا، أمانة ياليل".

يشار إلى أن البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.