سر استبعاد علي البليهي من قائمة منتخب السعودية

شهدت الساعات الماضية، استقرار الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعاد المدافع الدولي علي البليهي من القائمة قبل المباراة المرتقبة ضد طاجيكستان.

وذكر المنتخب السعودي في بيان رسمي أن استبعاد على البليهي من قائمة المنتخب جاء لعدم قدرته على المشاركة في المباراة القادمة أمام منتخب طاجيكستان في الجولة الرابعة بداعي الإيقاف بعد حصوله على إنذارين

وقرر المدير الفني روبيرتو مانشيني للمنتخب الوطني استدعاء اللاعب محمد آل فتيل، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في مدينة الرياض ".

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.