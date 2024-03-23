سلطنةُ عُمان تُدين الهجوم الإرهابي في روسيا

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي المُسلّح الذي وقع في قاعة "كروكس سيتي هال" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وعبّرت سلطنة عُمان - في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

رئيس الصومال يدين الهجوم الإرهابي في موسكو ويؤكد تضامن بلاده مع الحكومة والشعب الروسي

أدان رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وأعرب الرئيس الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت عن تعازيه الحارة لروسيا حكومةً وشعباً في هذا الحادث المروع، مؤكداً تضامن الصومال مع الحكومة والشعب الروسي في هذا الوقت العصيب.

وشن مسحلون يرتدون الزي العسكري هجوماً، الليلة الماضية،على قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو،حيث أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين

إرتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس سيتى فى موسكو لـ 93 قتيلا

نقلت وسائل إعلام روسية، عن السلطات الروسية، إرتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 93 قتيلا.

وكانت الحصيلة الأولى للهجوم الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو 60 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن عددا من الرجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا المركز المذكور قبل بدء عرض موسيقي بقليل، وأطلقوا النار على الجمهور في ردهة المبنى وفي قاعة الحفلات نفسها من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات "كروكس سيتي هال" بالقرب من العاصمة الروسية (موسكو) أمس الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وعبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /السبت/ - عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، راجياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله، وضرورة مكافحته.