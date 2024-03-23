حملات مكثفة على المواقف لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة| فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك مجموعة الاجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

القرارات الصادرة من المحافظين بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن القرارات الصادرة من المحافظين بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات في جميع المواقف على مستوي محافظات الجمهورية.

وتابع، سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية على مستوي المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.

تم طباعة التعريفات الجديدة توزيعها على كافة المواق

وأوضح أنه تم طباعة التعريفات الجديدة توزيعها على كافة المواقف، بالإضافة إلى طبع ملصقات بالتعريفة الجديدة وتوزعها على أصحاب سيارات الأجرة، وإلزام كافة السائقين بلصقها على السيارة.

وأكمل خالد قاسم: المحافظات ستكثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح خالد قاسم، أن وسائل النقل والمواصلات الداخلية ملزمة بالتعريفة الجديدة بعد رفع أسعار البنزين، مطالبا المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات بجانب مبادرة «صوتك مسموع». بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب ( 01200353111 ).