كابينة التعليق على " لودر" في أعلى نقطة..
" خروف" جائزة أفضل لاعب في مباراة الدورة الرمضانية بميت الحلوج بالدقهلية
شهدت الدورة الرمضانية لكرة القدم التي تقام حاليا "بميت الحلوج" بمدينة دكرنس بالدقهلية إضافة العديد من الأفكار الطريفة لإضفاء المتعة والفكاهة على الدورة من أجل جذب الجماهير إليها ، حيث شهدت الدورة مباراة " طريفة " بحضور فريق يرتدي الزي البلدي ، وفاز أحد اللاعبين بأحسن لاعب وكانت الجائزة المقدمة من الدورة المنظمة " خروف "
كما تطورت كابينة التعليق في الدورة من الجرار الزراعي إلى صعود المعلق الرياضي صلاح الزغبي على " لودر" لمتابعة التعليق على المباريات من أعلى نقطة وسط تشجيع كافة الحضور ، بينما شهدت الدورة مسيرة للخيول يصاحبها العزف على الطبول .
تعليقات فكاهية
وتوافدت أعداد كبيرة من المشجعين في دورة الحلوج لمتابعة مباريات كرة القدم والتي تبدأ قبل موعد الإفطار بساعة ونصف تقريبا ، حيث جذب الجماهير تعليقات المعلق الرياضي صلاح الزغبي " المعلق بإحدى القنوات الرياضية وأحد أبناء القرية" بالصعود إلى مقر كابينة التعليق يوميا للتعليق على المباراة بأسلوب جذاب لايخلو من " النكتة" والتركيز على العبارات الجماهيرية التي تجذب الجماهير .
تشجيع الفرق
وقال محمود الإمام راعي الدورة الرمضانية بميت الحلوج بأن كابينة التعليق نجحت في جذب أعداد كبيرة من الجماهير ، حتى الأطفال حرصوا على الحضور في الدورة وتشجيع الفرق المختلفة ، مشيرا إلى أن الدورة الرمضانية تعتبر " استراحة" سنوية نحرص على إقامتها كل عام وإضافة العديد من الفقرات والأفكار الجديدة بهدف جذب الجماهير المتعطشة لمشاهدة مباريات كرة القدم .
إضافات جديدة
ويضيف الإمام بأنه لم يكن يتوقع هذا الاقبال الكبير من الجماهير سواء من مركز دكرنس أو المركز المجاورة بسبب البرنامج والإضافات الجديدة على دورة هذا العام .