" خروف" جائزة أفضل لاعب في مباراة الدورة الرمضانية بميت الحلوج بالدقهلية

كابينة التعليق على " لودر" في أعلى نقطة..

شهدت الدورة الرمضانية لكرة القدم التي تقام حاليا "بميت الحلوج" بمدينة دكرنس بالدقهلية إضافة العديد من الأفكار الطريفة لإضفاء المتعة والفكاهة على الدورة من أجل جذب الجماهير إليها ، حيث شهدت الدورة مباراة " طريفة " بحضور فريق يرتدي الزي البلدي ، وفاز أحد اللاعبين بأحسن لاعب وكانت الجائزة المقدمة من الدورة المنظمة " خروف "

كما تطورت كابينة التعليق في الدورة من الجرار الزراعي إلى صعود المعلق الرياضي صلاح الزغبي على " لودر" لمتابعة التعليق على المباريات من أعلى نقطة وسط تشجيع كافة الحضور ، بينما شهدت الدورة مسيرة للخيول يصاحبها العزف على الطبول .

تعليقات فكاهية

وتوافدت أعداد كبيرة من المشجعين في دورة الحلوج لمتابعة مباريات كرة القدم والتي تبدأ قبل موعد الإفطار بساعة ونصف تقريبا ، حيث جذب الجماهير تعليقات المعلق الرياضي صلاح الزغبي " المعلق بإحدى القنوات الرياضية وأحد أبناء القرية" بالصعود إلى مقر كابينة التعليق يوميا للتعليق على المباراة بأسلوب جذاب لايخلو من " النكتة" والتركيز على العبارات الجماهيرية التي تجذب الجماهير .

تشجيع الفرق

وقال محمود الإمام راعي الدورة الرمضانية بميت الحلوج بأن كابينة التعليق نجحت في جذب أعداد كبيرة من الجماهير ، حتى الأطفال حرصوا على الحضور في الدورة وتشجيع الفرق المختلفة ، مشيرا إلى أن الدورة الرمضانية تعتبر " استراحة" سنوية نحرص على إقامتها كل عام وإضافة العديد من الفقرات والأفكار الجديدة بهدف جذب الجماهير المتعطشة لمشاهدة مباريات كرة القدم .

إضافات جديدة

ويضيف الإمام بأنه لم يكن يتوقع هذا الاقبال الكبير من الجماهير سواء من مركز دكرنس أو المركز المجاورة بسبب البرنامج والإضافات الجديدة على دورة هذا العام .

كابينة التعليق على اللودر