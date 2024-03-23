السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة مصر

أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

 قال مراسل القاهرة الإخبارية من مطار العريش، إن المطار يستعد لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والوفد المرافق له، في زيارة يتفقد خلالها الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.

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 جوتيريش سوف يتابع الدور اللوجستي الذي تقوم به الدولة المصرية:

 أضاف، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جوتيريش سوف يتابع الدور اللوجستي الذي تقوم به الدولة المصرية، لتسهيل دخول المساعدات إلى سكان القطاع، فضلًا عن دخول المساعدات المصرية التي تمثل ثلثي المساعدات العالمية.

 

جوتيريش" يبدأ جولته في سيناء من مطار العريش إلى مستشفى العريش العام:

 أوضح مراسل القاهرة الإخبارية من مطار العريش أن "جوتيريش" يبدأ جولته في سيناء من مطار العريش إلى مستشفى العريش العام، لتفقد الوضع الصحي للمصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، التي وفرت لهم كل أوجه الدعم الصحي.

 وتابع: يتفقد "جوتيريش" معبر رفح البري، كما يتفقد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وهناك رسالة موجهة عبر مؤتمر صحفي يعقده من أمام معبر رفح الحدودي إلى العالم أجمع، مطالبًا بزيادة تدفق تلك المساعدات الإنسانية.

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