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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بحرية إلى غزة أولويات مصرية

إدخال مساعدات لغزة
إدخال مساعدات لغزة

قال أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن جهود مصر المتصلة بأزمة غزة تأتي في إطار العمل المصري المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي لبناء مسار سياسي ودبلوماسي، سواء على المستوى العربي أو الإقليمي وحتى على المستوى الدولي.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في مقابلة هاتفية معه على قناة اكسترا نيوز، مساء الجمعة، أن هذا المسار السياسي والدبلوماسي يقوم على عدد من الثوابت والمحددات، وشدد على أن القيادة المصرية ودبلوماسية الرئيس المصري تمكنت من تصحيح هذه المحددات لدى الآخرين.

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وأوضح أن الأولوية الرئيسية لمصر هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يستلزم الحاجة إلى إدخال حجم المساعدات الإنسانية والطارئة والطبية التي تحتاجها جميع مجالات القطاع.

وشدد على أنه من وجهة النظر هذه، تمكنت مصر من إقناع الجميع بشأن هذه القضية، حتى مع الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع الأطراف الستة لوزراء الخارجية العرب أمس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فإن هذا البيان يؤكد أن الأولوية الرئيسية هي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدة غير المشروطة بالشكل الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن انتقال الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن خط أحمر وغير مقبول، وشدد على أن النقطة الأهم هي رفض مصر القاطع للعدوان البري الإسرائيلي على مدينة رفح.

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