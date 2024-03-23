تعرف على الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت 23 -3 - 2024.

وتوقعت أن يسود اليوم، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلًا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم قالت الأرصاد، إن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم هو وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من أقصى الغرب، على فترات متقطعة، كما تشهد انخفاضًا طفيفًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية

وأشارت إلى تكون شبورة مائية، حيث بدأت من الرابعة واستمرت حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.