أسعار تذاكر النقل العام والميني باص والتاكسي الأبيض بالقاهرة

سعر التذاكر.. كشفت محافظة القاهرة زيادة أجرة ركوب أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعي وأتوبيسات الميني باص، إضافة إلى زيادة تعريفة ركوب التاكسي الأبيض.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية.

أسعار البنزين الجديدة:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية بدءًا من أمس الجمعة الموافق 22/03/2024 على النحو التالي:

بنزين 95 بسعر 13.50 جنيه/ لتر

بنزين 92 بسعر 12.50 جنيه/ لتر.

بنزين 80 بسعر 11 جنيهًا/ لتر.

السولار بسعر 10 جنيهات/ لتر.

غاز تموين السيارات بسعر 6.50 جنيه/ م3.

البوتاجاز بسعر 100 جنيه/ إسطوانة.

أجرة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد الزيادة:

أتوبيس عادي: (التعريفة الحالية 6 جنيهات - التعريفة الجديدة 7 جنيهات - عدد الخطوط 186).

أتوبيس مكيف: (التعريفة الحالية 12 - التعريفة الجديدة 13 - عدد الخطوط 11).

أجرة النقل الجماعي والميني باص بعد الزيادة:

ميني باص عادي: (التعريفة الحالية 8 جنيهات - التعريفة الجديدة 9 جنيهات).

ميني باص أكثر من 30 كم: (التعريفة الحالية 9 جنيهات - التعريفة الجديدة 10 جنيهات)

أتوبيس مكيف: (التعريفة الحالية 12 جنيهًا - التعريفة الجديدة 13 جنيهًا).

أجرة التاكسي الأبيض بعد الزيادة:

8.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كم بدلًا من 7.5.

4 جنيهات لكل كم بدلًا من 3.5 جنيه.

19 جنيهًا لكل ساعة انتظار وتزيد بواقع 9.5 جنيه لكل ساعة إضافية.