بسبب مبابي.. لابورتا يهاجم ريال مدريد

وجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هجومًا حادًا على غريمه التقليدي نادي ريال مدريد، بعد اقتراب الأخير من التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ألمح رئيس النادي الكتالوني إلى أن الصفقة لم تُحسم بعد بالقول: "لا أعرف ما إذا كانوا سيقومون بها أم لا"، لكنه سارع بالقول أن وصول كيليان مبابي قد يُحدث خللًا في غرف ملابس الفريق الملكي، من خلال إجبار ريال مدريد على التخلي عن أحد مهاجميه مستقبلًا.

وقال لابورتا: "يجب بيع لاعب ما (إذا وصل مبابي)، أليس كذلك؟ لأن الاثنين لن يلعبا في نفس المكان، بالإضافة إلى أنهما لاعبان بارزان للغاية. وبالحديث عن الأرقام، فهذا سيُحدث خللًا في غرف الملابس بالتأكيد".

وعاد لابورتا لمهاجمة الغريم ريال مدريد، واصفًا أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع النادي الملكي هي منافسة يسيطر عليها السلوك الانحرافي.

وقال: "ما يفعله ريال مدريد عبر وسائل الإعلام وتلفزيونه الخاص هو عار، يجب على منظمة كرة القدم التدخل، لأن ريال مدريد يحاول كل أسبوع التأثير في الحكام بما يقدمه هناك".