صحيفة سعودية: ما تفعله إسرائيل في غزة لن يمر مرور الكرام

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الصراع الدائر حاليًا في غزة لن ينتهي عند هذا الحد، بل ستكون له تداعيات كبيرة في المستقبل، حيث ستجد إسرائيل نفسها معزولة عزلة لا تقدر وقعها حاليًا.. محذرة من أن ما تفعله إسرائيل في غزة وما ستفعله في رفح وقتلها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء وتجويعهم وتهجيرهم لن يمر مرور الكرام.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت بعنوان (حسابات خاسرة) - أن الموقف السياسي العربي لم يتغير منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة، فالاجتماع الذي عقد في القاهرة بين اللجنة السداسية العربية ووزير الخارجية الأمريكي أكد على ضرورة "وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع عبر تنفيذ حل الدولتين"، هو الموقف ذاته، لم يتغير ولم يتبدل كونه الموقف العقلاني الواقعي الذي يجب أن يكون.

وأشارت "الرياض" إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، رغم ذلك، لا تسمع إلا ما يوافق أهدافها ومخططاتها التي لن تقف عند غزة أو رفح، بل ستتمادى إلى ما هو أبعد من ذلك.

شؤون الحرمين: تواصل تنظم الدروس الدينية والمحاضرات بعدة لغات عالمية:

أكدت الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تواصل تقديم عدد من المحاضرات الدينية والدروس العلمية للزوار؛ بهدف إيصالها لأكبر فئة بعدة لغات عالمية.

وذكرت الرئاسة العامة للشؤون الدينية - وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت، أنها تواصل أيضًا إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي لإقامة العديد من المحاضرات الدينية ونشر الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية عبر وسائل التقنية ومنصة "منارة الحرمين"؛ بهدف إيصالها لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العمل والباحثين وعموم المسلمين.

وفي السياق ذاته.. قال وكيل الرئيس للشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري - في تصريح خاص للقناة - "إنه بفضل الله وبدعم من القيادة الرشيدة وبتوجيه من رئيس الشؤون الدينية الشيخ عبدالرحمن السديس تم نشر وبث وتكثيف الدروس العلمية والمحاضرات للقاصدين؛ بهدف إثراء التجربة لهم وتوجيههم فيما يحتاجون إليه في أمور دينهم وخاصة فيما يتعلق بعباداتهم سواء كان في المسجد النبوي أو المسجد الحرام وما يحتاجون إليه في أداء مناسكهم للعمرة إلى جانب الرد على الاستفسارات التي ترد إلى رئاسة الشؤون الدينية من المعتمرين".

وأكد الدكتور محمد الخضيري، أن رئاسة الشؤون الدينية كثفت من أعمالها خلال شهر رمضان المبارك فيما يخص الدروس العلمية والمحاضرات، وكذلك فيما يخص إرشاد السائلين والإجابة عن الأسئلة والإفتاء فيما يحتاجون إليه، فضلًا عن نشر المواد العلمية والتوجيهية والإرشادية.