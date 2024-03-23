100 مليون صحة تواصل حملاتها بدورالعبادة والأندية بالإسماعيلية

للاسبوع الثاني في رمضان

قال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه ان الفرق الطبيه المتنقله المشاركه بالمبادره الرئاسيه "100 مليون صحه" وتواصل تقديم خدماتها للمواطنين للأسبوع الثاني على التوالي من شهر رمضان المبارك أمام دور العباده بعد صلاة التراويح ،وفي المصالح الحكومية، والأندية وأماكن التجمعات .



يأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات حزمة المبادرات الرئاسية والإرتقاء بالصحة العامه للمواطن طوال الشهر الفضيل.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على تقديم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وغيرها، أيضا من خلال فرق ثابته بالوحدات الصحيه التابعة للإدارات الصحية.

وأشار إلى إستمرار"حملة طرق الأبواب" والتى تقدم خدمات المبادره الرئاسية 100 مليون صحة داخل المنازل ؛للاستفاده بخدمات المبادرة لكبار السن والغير قادرين على الحركه طوال شهر رمضان المبارك، وذلك بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.